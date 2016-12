Meteo, in arrivo forti piogge e temporali: crollo termico e neve in montagna

L'aria fredda al seguito del vortice ciclonico favorirà anche l'ennesimo crollo termico con valori che in molte regioni si porteranno temporaneamente sui livelli tipici dell’inizio di marzo; naturalmente, in queste circostanze, fra domenica e lunedì la neve tornerà a imbiancare i rilievi a quote anche localmente al di sotto dei mille metri. Questa fase perturbata costituirà l'ultimo episodio rilevante legato alla circolazione di aria artico-marittima instauratasi nel continente europeo dallo scorso fine settimana, quasi un "canto del cigno" di una situazione turbolenta che si sta gradualmente attenuando lasciando il posto a condizioni più tranquille. Tra martedì e giovedì, infatti, l'Anticiclone delle Azzorre si avvicinerà dall'Atlantico verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, portando un primo generale miglioramento con ritorno delle temperature entro i canoni stagionali e, durante il fine settimana, anche di qualche grado superiori alla norma.



PREVISIONI PER SABATO - Sabato giornata con alternanza tra nubi e schiarite in gran parte d’Italia, ma con nuvolosità in deciso aumento a partire dal tardo pomeriggio. Al mattino qualche piovasco solo su alto Piemonte e Isole Maggiori. Al pomeriggio isolati acquazzoni qua e là su Val d’Aosta, Piemonte, zone interne del Centro e Sardegna. In serata tendenza a un più deciso peggioramento al Nordovest, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con neve sulle Alpi occidentali oltre 1400-1500 metri. Temperature massime in lieve calo in Sicilia, Sardegna e sulle Alpi occidentali, stabili o in lieve crescita altrove. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (Ida pari a 85).



PREVISIONI PER DOMENICA - Domenica giornata di maltempo con molte nuvole e piogge sparse in tutto il territorio, localmente intense, anche a carattere di temporale lungo i versanti ligure-tirrenico, al Sud e sulle isole maggiori. Nevicate sulle Alpi inizialmente fra 700 e 1300 metri, ma con quota in rialzo dal pomeriggio; neve anche sulle cime dei rilievi sardi. Nel pomeriggio qualche schiarita possibile lungo le regioni centrali, alla sera timido miglioramento all'estremo Nordovest. Temperature in sensibile calo (diminuzione in alcuni casi nell'ordine dei 5-6 gradi), specie le massime. Venti in notevole rinforzo, in particolare il Maestrale fra le Isole e il Tirreno dove i mari saranno agitati.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA - Lunedì la circolazione ciclonica si sposterà verso il Sud Italia e il tempo migliorerà al Nordovest: vi saranno ancora nubi al Nordest, ma con precipitazioni significative e insistenti soltanto sull'Emilia Romagna. Al Centrosud e sulle Isole tempo da variabile a perturbato con rovesci sparsi e qualche breve schiarita. Temperature in rialzo anche sensibile al Nord, soprattutto sui settori alpini e al Nordovest, ancora in lieve calo al Centrosud e nelle Isole. Un po' di Foehn nelle vallate alpine, venti intensi di Bora sull'alto Adriatico; venti intensi da nord o nordovest sulle Isole. Nella seconda parte della giornata rinforzo dei venti settentrionali anche sulle regioni centrali. Martedì, specie al mattino, risentiremo degli effetti residui della perturbazione al Sud, sul medio Adriatico e sulla Sicilia. Nella restante parte della settimana la tendenza sarà verso un generale miglioramento del tempo, fatto salvo per una temporanea fase di instabilità attesa tra martedì notte e mercoledì sulle regioni nordorientali e quelle peninsulari. Tra giovedì e il weekend, invece, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato.