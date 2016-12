29 giugno 2016 11:00 Meteo: da Nord a Sud ancora bel tempo, temperature in graduale aumento SullʼItalia domina lʼalta pressione. Pochi temporali al Nord

“Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà gran parte del Mediterraneo Centrale favorendo, anche in Italia, condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e temperature tipicamente estive ma, fino a venerdì, senza un caldo particolarmente intenso con massime intorno ai 30 gradi. Le regioni settentrionali, trovandosi ai margini dell’area anticiclonica, risentiranno in parte degli effetti delle perturbazioni in transito sull’Europa Centrale, con brevi fasi caratterizzate da tempo instabile, in cui non mancheranno isolati rovesci e temporali sulle Alpi e localmente anche sulle vicine zone di pianura: in particolare un aumento dell’instabilità è atteso a partire dalla giornata di giovedì. Nel fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - avremo a che fare con una nuova intensificazione del caldo che interesserà soprattutto il Centrosud dove, facilmente, si toccheranno anche picchi intorno ai 35 gradi nelle zone interne.”

Previsioni per mercoledìMercoledì giornata con tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Qualche annuvolamento in transito sin dal mattino sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, e poi tra la tarda mattinata e il pomeriggio anche sulle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio primi temporali isolati in sviluppo nel settore alpino; tra la tarda serata e la notte possibili temporali in pianura sul Piemonte e ovest della Lombardia. Temperature massime in rialzo al Centrosud: il clima sarà tipicamente estivo con un caldo ancora sopportabile. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Canale d’Otranto e Mar Ionio.