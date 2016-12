16 gennaio 2016 Meteo, crollo termico di 15 gradi e neve fino in pianura Il picco di gelo si registrerà tra domenica e lunedì. Imbiancato anche il Centrosud e venti intensi fino a 90 km/h

"La perturbazione giunta sull'Italia tra giovedì e venerdì si è trasferita al Sud, mentre l'aria fredda che la segue ha iniziato ad affluire nel Mediterraneo e sul nostro Paese sospinta da intensi venti settentrionali: è iniziata una fase di tempo decisamente invernale. Lo scorrimento sulla nostra Penisola di correnti gelide - affermano i meteorologi del Centro Epson meteo - favorirà un crollo delle temperature, anche dell'ordine dei 10-15 gradi rispetto ai tepori primaverili di inizio settimana, e nevicate fino a quote collinari nelle zone interne del Sud, e a tratti fino alle coste sul medio Adriatico e in Puglia. Al Nord e nelle regioni tirreniche affluiranno invece correnti asciutte; ci sarà quindi una prevalenza di sole, ma con un clima molto freddo soprattutto a inizio settimana quando di notte e al primo mattino le temperature nelle regioni settentrionali scenderanno di molti gradi sotto lo zero con conseguenti intense gelate. Il freddo sarà accentuato in tutta Italia dal vento che sarà particolarmente intenso e persistente al Centrosud".

Previsioni per sabatoMaltempo all'estremo Sud e Isole, con piogge sparse anche a carattere di rovescio e neve sui rilievi, con la quota neve in progressivo calo: a fine giornata a quote di 200-300 m in Campania, Puglia, Basilicata e 500-600 m in Calabria e Nord Sicilia; neve a quote collinari (400-500 m) in Sardegna sin dal mattino. Rischio di temporali in Sardegna. Nuvoloso sul medio Adriatico, con precipitazioni scarse al mattino, più significative dal pomeriggio tra Marche, Abruzzo e Molise, anche qui con quota neve in progressivo calo e fino alle coste su Marche e Abruzzo durante la notte. In generale soleggiato nel resto del Paese, salvo locali annuvolamenti su Alpi, Umbria e Lazio. Temperature in calo, specie al Sud. Molto vento da Nord, specie al Centrosud, su Isole e Liguria, foehn nelle vallate alpine e prealpine. Raffiche intorno a 90 km/h in Liguria, Sardegna, bassa Toscana, tra Marche e Abruzzo. Attenzione ai mari localmente da molto mossi ad agitati.

Previsioni per domenicaNuvolosità sparsa con un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni adriatiche del Centrosud, in Sardegna e nelle estreme regioni meridionali. Precipitazioni irregolari e intermittenti, più insistenti nelle zone interne dell'ascolano, in Abruzzo, Molise e nel nord della Sicilia, con nevicate fino a quote di pianura su Marche e Abruzzo, tra 0 e 100 m su Molise, nord della Puglia, Basilicata e Appennino campano. Maltempo anche in Calabria e soprattutto nel Nord della Sicilia, con piogge e nevicate a quote collinari di 300-500 metri; nell'interno della Sicilia settentrionale la neve sarà copiosa. Prevalenza di sole al Nord, Umbria, Toscana, Lazio e fascia costiera della Campania. Ulteriore calo delle temperature su medio Adriatico e al Sud. Venti settentrionali da forti a molto forti su medio Adriatico, al Sud e Sicilia, con raffiche intorno a 90 km/h.