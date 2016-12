24 novembre 2015 Meteo, clima invernale: freddo al Centro-Nord, forti piogge al Sud In questa prima parte della settimana l’aria fredda di origine artica porterà su molte zone del Paese un clima tipicamente invernale

Si farà ancora sentire il freddo in gran parte del Centronord - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre le piogge insisteranno soprattutto sulle regioni meridionali: al Sud, tra l'altro, sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Poi, tra giovedì e venerdì, una nuova irruzione di aria fredda provocherà la formazione di un vortice di bassa pressione al di sopra delle tiepide acque dei nostri mari di ponente: di conseguenza, nuove piogge, a tratti anche di forte intensità, colpiranno gran parte del Centrosud, accompagnate da venti burrascosi e nevicate in montagna. Al Nord invece il tempo rimarrà nel complesso buono e protagonista sarà soprattutto il freddo, con gelate mattutine anche in alcune zone di pianura. Nel fine settimana la situazione è destinata a migliorare anche al Centrosud.

Previsioni per martedìBello in gran parte del Nord con un po' di nubi solo fra basso Veneto ed Emilia Romagna; ampie schiarite anche in Toscana, Umbria e alto Lazio mentre nel resto del Paese il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni intermittenti su regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud.

Possibili locali rovesci o temporali tra Sicilia, Calabria e Salento. Quota neve intorno ai 1100-1400 metri sull'Appennino centrale. Temperature massime in rialzo al Nordovest, Calabria e Sicilia, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali.