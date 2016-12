30 giugno 2016 12:00 Meteo: caldo in aumento nei prossimi giorni, più instabile al Nord Qualche nuvola in transito al Centronord e più soleggiato al Sud. Rischio di instabilità sui rilievi con qualche sconfinamento dei temporali sulle alte pianure. Tempo buono nel fine settimana

La perturbazione numero 6, in transito a Nord delle Alpi, ha determinato un indebolimento dell’area di alta pressione presente sul Mediterraneo. Le regioni settentrionali risentiranno marginalmente delle perturbazioni in transito Oltralpe, con temporanee brevi fasi di instabilità atmosferica, principalmente tra giovedì e sabato sul settore alpino e prealpino, più occasionalmente anche in pianura padana. La situazione nei prossimi giorni tornerà molto più stabile e pienamente estiva, con caldo senza particolari eccessi e tipico del periodo, con i valori più elevati al Centrosud. Nei primi giorni della prossima settimana il tempo sarà in prevalenza soleggiato e la poca instabilità sarà limitata al settore alpino con un rischio molto basso di coinvolgimento delle pianure.

Previsioni per giovedìOggi un po’ di nuvole in transito al Centronord e in Sardegna con qualche temporale inizialmente sull’alta Lombardia e nel Canale di Sardegna; più soleggiato al Sud. Nel pomeriggio possibilità di occasionali temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica fra Abruzzo, Molise e Campania. Sull’arco alpino rovesci e temporali un po’ più diffusi e in parziale estensione alla pianura occidentale piemontese. Ampie schiarite intervallate da qualche passaggio nuvoloso nel resto del Paese. In serata possibile sviluppo di focolai temporaleschi sulle zone pedemontane lombarde, sulla pianura piemontese e nel piacentino. Nella notte l’instabilità si sposta verso la fascia pedemontana delle Venezie e sulle Prealpi. Temperature in calo nell’ordine di 1 -3 gradi sul settore alpino e al Nordovest mentre avremo dei lievi rialzi in Sardegna, sul basso Tirreno e sul medio Adriatico. Caldo estivo senza eccessi, con picchi di 32-33°C su Veneto, Emilia, zone tirreniche e Sicilia. Venti in prevalenza deboli.