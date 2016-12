Meteo, bel tempo sulla Penisola e clima mite

11:20 - Oggi ancora un po' di vento, nuvole e qualche piovasco residuo al Sud per l'allontanarsi dell'ultima perturbazione giunta sull'Italia; il rialzo della pressione invece garantirà prevalenza di tempo bello al Centronord. Poi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - da domani l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre ci proteggerà dall'arrivo di altre perturbazioni, garantendo prevalenza di tempo bello e temperature in crescita, tipiche di primavera inoltrata.

Per chi trascorrerà il proprio tempo libero in montagna sulle piste da sci il consiglio è di prestare sempre attenzione al livello di pericolo valanghe, che resta piuttosto elevato, poiché nel prossimi giorni gli sbalzi termici e gli anomali accumuli generati dal forte vento renderanno il manto nevoso piuttosto instabile.



OGGI TEMPO SPLENDIDO AL CENTRONORD E CLIMA MITE. PIOGGE RESIDUE ALL’ESTREMO SUD



Oggi cielo piuttosto nuvoloso al Sud, ma con isolati piovaschi al mattino su Puglia, Basilicata, calabria e nord della Sicilia. Cielo sereno o al più poco nuvoloso, sul resto del Paese. Nel pomeriggio isolate piogge nel sud della Calabria e sulla Sicilia orientale e meridionale. Precipitazioni in esaurimento in serata all’estremo Sud. Tra sera e notte tendenza al passaggio di nubi medio-alte al Nord, Toscana e Sardegna senza rischio di piogge. Temperature massime in crescita al Nordest, regioni centrali e Sardegna, quasi invariate altrove: valori comunque tipicamente primaverili, per lo più compresi tra 15 e 20 gradi. Ventoso per venti di Tramontana in gran parte del Centrosud e Isole, dove i mari saranno molto mossi o agitati.



DOMENICA IL TEMPO MIGLIORA FINALMENTE ANCHE AL SUD.



Domani sarà una giornata nel complesso buona, il tempo sarà stabile e migliorerà finalmente anche al Sud. Avremo una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulla Sicilia. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al Centronord e Sardegna dove il soleggiamento sarà a tratti limitato a causa del passaggio di banchi nuvolosi alla media e alta quota. Le nubi più consistenti rimarranno comunque addossate alla barriera alpina, dove dalla sera saranno possibili locali precipitazioni sulle zone alpine di confine e in Valle D’Aosta.



Temperature in rialzo al Centrosud, clima ancora mite al Nord e Sardegna. Venti anche forti di Maestrale su mare di Sardegna, Canali delle Isole, basso Adriatico, Puglia e mar Ionio.



TEMPO STABILE E TEMPERATURE OLTRE LA NORMA ALL’INIZIO DELLA SETTIMANA: PICCHI DI 25°C. TEMPO DISCRETO A PASQUA



All’inizio della settimana si conferma una fase di tempo stabile e via via sempre più caldo, con un assaggio di clima tardo primaverile. Le temperature saranno in sensibile aumento per effetto di una massa d’aria sub-tropicale in risalita verso il Mediterraneo centro-occidentale; le temperature si porteranno diffusamente sopra i 20 gradi e potremo raggiungere, tra lunedì e martedì, picchi massimi di 24-25 gradi: si tratta di valori tipici della tarda primavera. Le perturbazioni atlantiche si limiteranno a sfiorare le Alpi, portando delle deboli piogge a tratti tra lunedì e martedì, solo nelle zone alpine confine.



Lunedì le nuvole saranno nuovamente addossate alle zone alpine di confine con pioggia e possibili nevicate sopra 1500 -2000 metri soprattutto in val D'Aosta. Tempo buono con poche nubi passeggere sul resto dell'Italia con schiarite anche ampie in Val Padana e occasionali piogge al mattino solo sulle zone interne della Sardegna, in Campania e nel pomeriggio sulla Calabria tirrenica. Venti di Foehn al Nordovest, forte Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.



Nella seconda parte della settimana il tempo sarà ancora stabile e con temperature che torneranno nelle medie, quindi gradevoli e tipiche dell'inizio primavera. Secondo gli ultimi aggiornamenti, da definire nei prossimi giorni, per Pasqua l'alta pressione riuscirà ancora a proteggere il nostro Paese e il tempo sarà così discreto.