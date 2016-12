30 luglio 2016 10:51 Meteo, apice del caldo al Sud Weekend con prevalenza di sole e afa in aumento. A inizio settimana temperature in calo al Centronord

"Sabato l'alta pressione di matrice africana occupa con decisione l'Italia, garantendo tempo bello e stabile ovunque. Il caldo afoso sarà intenso soprattutto al Centrosud e Isole. Domenica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’avanguardia di una perturbazione atlantica in scorrimento al di là delle Alpi porterà un po’ di instabilità al Nord, con qualche temporale sulle Alpi e sulle più vicine zone di pianura, mentre nel resto d’Italia insisteranno sole e caldo intenso. Poi, tra lunedì e martedì, le correnti relativamente fresche che seguono la perturbazione riusciranno in parte a infiltrarsi sulla nostra Penisola. Al Centronord aumenterà l’instabilità, con l’alternanza tra sole e improvvisi temporali, mentre il caldo si attenuerà e tornerà su valori normali per il periodo; al Sud, sempre protetto dall’alta pressione, il tempo rimarrà decisamente bello e stabile, con il caldo afoso che addirittura aumenterà: molte punte oltre i 35 gradi e temperature percepite prossime ai 40 gradi".

Previsioni per sabatoCielo in generale sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso, e comunque alternato al sole, in Liguria, e tra Alpi, Prealpi e zone pedemontane; un po’ di cumuli in sviluppo nel pomeriggio e associati a occasionali e brevi rovesci su Alpi Cozie, Canavese, Cadore e Carnia. Temperature e afa in leggero aumento, con massime quasi ovunque comprese tra 29 e 35 gradi e punte di 36-37 gradi nelle zone interne del Centrosud e delle Isole. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità alto in tutto il Paese (IdA pari a 90 al Nord, 99 al Centrosud).

Previsioni per domenicaDomenica altra giornata all'insegna del sole in Emilia Romagna, al Centrosud e nelle Isole, con velature passeggere in arrivo nel pomeriggio in Sardegna e, tra sera e notte, sul medio Tirreno. Sul resto del Nord ancora nel complesso soleggiato, specie al mattino, tra pianure e alto Adriatico, ma con tendenza a una maggiore nuvolosità. Nubi sparse altrove fin dal mattino, con rischio di rovesci o temporali su Valle d’Aosta, Ossola e Alpi lombarde: fenomeni, questi, che nel pomeriggio coinvolgeranno anche il resto dell’arco alpino, il Piemonte, l’alto Veneto e il Friuli, più verso sera anche la pianura lombarda. Prima attenuazione del caldo sulle Alpi al Nordovest, ulteriore lieve aumento invece nel resto d’Italia, specie in Sardegna, dove i venti meridionali localmente moderati potranno favorire punte fino a 37-38 gradi.

Attenzione al caldoIl Ministero della Salute attiva ogni estate, da giugno a settembre il Sistema Nazionale di previsione allarme. Il sistema permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione in 27 città italiane. Nella giornata di sabato 30 luglio Bolzano e Perugia vengono segnalate con il bollino rosso. Domenica 31 luglio bollino rosso per Firenze e Perugia. Il livello rosso (livello 3) indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.