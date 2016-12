22 gennaio 2015 Meteo, ancora più freddo da domenica ma la neve quest'anno diserta il Nord Il gelo sarà accentuato dal vento che soffierà a tratti intenso dai quadranti settentrionali. Previste gelate notturne e mattutine anche nelle zone più interne del Sud Tweet google 0 Invia ad un amico

19:55 - Dopo un inizio di stagione con nevicate scarse, la neve finalmente è caduta con abbondanza sulle Alpi anche a quote basse. Nella giornata di mercoledì le nevicate si sono spinte fino a quote collinari, ossia dai 300 agli 800 metri sulle aree pedemontane del Nord, e a tratti i fiocchi bianchi sono stati osservati anche nella pianura piemontese.

La perturbazione responsabile del nevicate a bassa quota al Nord è ora scivolata sulle regioni del Centrosud dove il tempo è sensibilmente peggiorato: forti temporali si sono abbattuti giovedì tra la Sicilia orientale e la Calabria per poi spostarsi verso il resto del Meridione fino alle regioni centrali adriatiche. Venerdì il maltempo si concentrerà su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con piogge a tratti intense e insistenti e con nevicate abbondanti sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000-1200 metri con accumuli di neve anche vicini al mezzo metro intorno ai 1500 metri di quota; piogge più isolate e intermittenti al Sud e nelle Isole maggiori ma attenzione perché in Sicilia saranno ancora possibili dei temporali. Sabato ancora un po’ di maltempo sul medio e basso adriatico e all’estremo Sud.



Domenica un nuovo impulso perturbato, perturbazione N°7 di gennaio, proveniente dal Nord Atlantico piomberà nel Mediterraneo centro-occidentale generando ad ovest della Corsica e della Sardegna un nuovo vortice ciclonico che poi si muoverà rapidamente verso la Sicilia e il basso Ionio: gli effetti sull’Italia saranno un nuovo rinforzo dei venti da nord, un sensibile calo termico a partire da domenica e ancora molta instabilità fra le Isole maggiori e l’estremo Sud che insisterà fino all’inizio della prossima settimana.



Le temperature subiranno un sensibile calo e a inizio settimana il freddo si avvertirà in tutta Italia soprattutto sulle regioni del versante adriatico più direttamente esposta alle correnti polari in arrivo dall’est europeo. In gran parte del Paese si registreranno valori leggermente nella media o leggermente al di sotto. Al Nord ma anche localmente nelle zone interne del Centrosud torneranno le gelate notturne e mattutine. Freddo accentuato dal vento (effetto wind chill) che soffierà a tratti intenso dai quadranti settentrionali. Nessuna speranza di vedere nevicare sul Nord Italia perché le barriera Alpina riuscirà a bloccare le perturbazioni atlantiche che invece porteranno abbondanti nevicate sui versanti esteri di Svizzera e Austria. Tuttavia le intense correnti nord-occidentali riusciranno a far nevicare fino in Italia, essenzialmente sulle Alpi settentrionali di confine.