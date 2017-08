8 luglio 2017 16:51 Mediolanum Forum: più di 30.000 Testimoni di Geova in raduno Il congresso avrà luogo a Milano dal 21 al 23 e dal 28 al 30 luglio e farà parte di un ciclo di manifestazioni previste quest’estate in 19 città italiane.

Il tema del raduno dei testimoni di Geova di quest’anno sarà “Non ti arrendere!” e i partecipanti verranno da ogni zona della Lombardia. Dal 21-23 luglio il congresso avrà un carattere internazionale assicurato dalla presenza di 2000 delegati stranieri provenienti da Usa, Croazia, Francia, Spagna, Albania e Svizzera. Per i testimoni di Geova i grandi raduni estivi rappresentano alcuni tra gli appuntamenti più importanti dell'anno. Per questa ragione lo spiegamento di mezzi e il numero di volontari saranno importanti così come massima cura sarà prestata all'organizzazione.

Al congresso potranno partecipare sia famiglie con bambini, sia anziani che disabili grazie alla disponibilità del Teatro della Luna e del Mediolanum Forum, strutture che saranno adattate per l’occasione. Il cubo video ledwall nell'arena centrale permetterà a fedeli e interessati di seguire gli eventi in programma, i quali saranno anche tradotti simultaneamente nelle varie lingue. Inoltre ogni pomeriggio verrà mostrata una parte del film Ricordate la moglie di Lot. Gli organizzatori precisano che chiunque, anche i non fedeli, potranno partecipare al raduno gratuitamente.