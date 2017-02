Medici non obiettori al San Camillo di Roma, la Cei: "Violato un diritto costituzionale"

I ginecologi assunti dal San Camillo presteranno servizio esclusivamente "nel settore del Day Hospital e Day Surgery per l’applicazione della legge 194" e, secondo quanto sostiene la direzione sanitaria dell’ospedale, il bando attraverso il quale sono stati selezionati è stato studiato per evitare che, una volta assunti, diventino obiettori di coscienza. Opponendosi all'interruzione della gravidanza, infatti, "rischierebbero il licenziamento per inadempienza contrattuale".



Secondo don Carmine Arice, in questo modo "non si rispetta un diritto di natura costituzionale quale è l'obiezione di coscienza". C'è da dire però che il concorso era stato bandito nella scorsa primavera per fronteggiare proprio l'assenza di ginecologi non obiettori e, di conseguenza, per garantire il rispetto della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza.



Voluto fortemente dal presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, il bando aveva suscitato polemiche e resistenze sia da parte della politica, sia dallo stesso ambiente ospedaliero. Il 4 maggio scorso, in un'audizione in Parlamento, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, aveva sottolineato che "non è possibile reclutare personale sanitario con contratti a tempo indeterminato chiedendo tra i requisiti dell'esame l'essere non obiettore". Si tratterebbe infatti di "una modalità discriminatoria di reclutamento del personale", dal momento che "la legge prevede di cambiare idea nel corso della carriera lavorativa".



"Il ministero della Salute ha fatto recentemente un'indagine appurando che il numero di medici non obiettori risulta sufficiente per coprire ampiamente la domanda" di interruzioni volontarie di gravidanza", ha sottolineato il direttore dell'ufficio della Pastorale sanitaria della Cei, manifestando il timore che il provvedimento adottato dal San Camillo possa essere "un'apripista per altre strutture sanitarie".