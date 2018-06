Maturità 2018, è il giorno della seconda prova

Oggi per gli oltre 500mila studenti che stanno affrontando l'esame di Maturità è la volta della seconda prova, che avrà inizio alle 8:30 e sarà diversa per ciascun indirizzo. Greco per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico. Ieri per tutti la prova di Italiano: tra gli argomenti il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana e le persecuzioni razziali viste attraverso "Il giardino dei Finzi-Contini".