Masseria occupata in Salento, i rom vanno via e la distruggono

I rom hanno quindi lasciato la masseria, ma subito dopo si sono recati a "Torre Chiancà", Marina di Lecce, ed hanno occupato abusivamente la villetta di un privato. Su quest'ultimo episodio sono in corso accertamenti da parte del Comune e dei vigili urbani per risalire ai proprietari dell'abitazione.



Si è conclusa l'odissea di Luigi Marzo, pensionato salentino, che da mesi cercava di entrare in possesso della masseria. I nomadi sono andati via spontaneamente, mentre la Procura di Lecce aveva già messo a punto un decreto di sequestro dell'area. "Me l'hanno lasciata", ha commentato Luigi Marzo, "in un totale stato di devastazione e di elevato rischio igienico-sanitario. Ed ora mi chiedo chi mi pagherà i danni che sono tanti e ingenti, perché mi hanno demolito parte della struttura". Della vicenda si erano occupati anche i rappresentanti del movimento politico Noi con Salvini che avevano anche effettuato davanti alla masseria un sit in di sensibilizzazione.