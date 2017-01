Terremoto Amandola, due indagati per i danni all'ospedale

Due persone sono indagate dalla Procura di Ascoli Piceno per disastro colposo e frode in pubbliche forniture. Si tratta di un imprenditore, titolare di una ditta edile della provincia di Napoli, e di un progettista fermano, addetti alla ristrutturazione dell'ospedale del centro marchigiano crollato durante il terremoto del 24 ottobre 2016. Occhi puntati sull'intervento, che non avrebbe rispettato le norme antisismiche, e sui materiali utilizzati.