Sisma,Protezione civile: "Gli sfollati nelle Marche salgono a 2.776"

Gli sfollati nelle Marche sono saliti a 2.776. Lo conferma la Protezione civile, secondo cui in provincia di Ascoli sono 1.048, Fermo 444, Macerata 1.284. I Comuni che necessitano di assistenza sono Acquasanta, Arquata, Montegallo, Montemonaco, Montefortino, Amandola e Castelsantangelo sul Nera, per un totale al momento di 12 campi. Il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, ha lanciato un grido d'aiuto: "Ci dicano come dobbiamo morire".