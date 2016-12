Sisma, mercoledì i terremotati di Arquata andranno dal Papa

Ci sarà anche un centinaio di terremotati di Arquata del Tronto fra i mille pellegrini della Diocesi di Ascoli Piceno che mercoledì parteciperanno all'udienza ordinaria con Papa Francesco, in Vaticano. Si tratta di un viaggio organizzato da tempo dalla curia ascolana per il Giubileo. Sarà presente anche il sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci, il quale ha affermato: "Chiederò al Papa di far visita ai nostri territori, la gente ci terrebbe davvero".