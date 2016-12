Sfigurata con l'acido, Lucia Annibali si mostra dopo il nuovo intervento

"Oggi, così... Dopo due anni e mezzo. Per non dimenticare mai quanto male può fare il male". E' con un tweet che Lucia Annibali annuncia il secondo intervento a cui si è sottoposta per cercare di limitare i danni causati dall'acido lanciatole dal suo ex fidanzato, Luca Varani. Nonostante il dolore ha voluto lanciare il suo messaggio che vuole essere un monito ma anche una speranza per le donne che vivono situazioni analoghe.

Non accettava la separazione e per questo folle motivo Luca Varani ha deciso di punire Lucia Annibali, lanciandole dell'acido sul viso. Ora Luca Varani è stato condannato a 20 anni di carcere, ma per Lucia il calvario non è finito. Dalla stanza dell'ospedale nel quale si è recata per subire la seconda operazione chirurgica al volto, Lucia scrive e invita tutti a non dimenticare quanto il male, la follia, possono danneggiare le persone.