Multe, record di incassi per paesino marchigiano: in un anno un milione di euro

E' un paesino nelle Marche di poco più di mille abitanti a detenere il record di incassi pro capite dalle multe emesse dalla polizia locale . Secondo l'indagine Openpolis, grazie a un autovelox in località Gelagna Bassa, sull’ex statale 77, nelle casse del comune di Serravalle di Chienti nel 2014 sono entrati 925.448 euro. Quasi un milione di euro, che divisi per i 1.113 abitanti fanno 831,49 euro ciascuno.

Facendo un confronto con le principali grandi città italiane, si nota subito come l'incasso ottenuto con le multe del comune marchigiano sia davvero ingente. A Milano la media pro capite è di 101,92 euro, a Firenze 90,98 euro, mentre a Torino è di 58,07 euro. Di poco inferiore il valore registrato nel Comune di Roma, 57,61 euro, seguito da Bologna, 56,46 euro e Palermo, poco più di 31 euro.



Gli introiti dell'autovelox di Serravalle di Chienti, però, sono destinati a cessare. Le macchine infatti, una volta uscite dalla superstrada, non sono più obbligate a passare per Gelagna Bassa e grazie all'inaugurazione della Foligno-Civitanova evitano le multe. Per questo il comune starebbe pensando di chiedere all'Anas l'autorizzazione per spostare l'autovelox in superstrada.