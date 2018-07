Massacrata a Pesaro, omicida confessa: uccisa per frase offensiva

Ha raccontato di avere agito sotto l'effetto della cocaina Zakaria Safri, il 38enne, in carcere per l'omicidio di Sabrina Malipiero, la 52enne pesarese trovata morta in casa, con il volto tumefatto e due coltellate alla gola. Agli inquirenti, a cui ha confessato tutto, ha detto di avere assunto la droga due volte. A scatenare una reazione abnorme, ha raccontato l'uomo, sarebbe stata una frase denigratoria detta dalla donna.