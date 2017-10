Macerata, bimbo muore dopo caduta in piscina: denunciata la nonna

Un bimbo di 22 mesi è morto in ospedale giorni dopo essere caduto in piscina a San Giovanni (Macerata). Il piccolo si trovava in casa con la nonna, alla quale avevano affidato il bimbo. La donna è stata denunciata dai carabinieri per omicidio colposo conseguente ad abbandono di minore. Il bambino è deceduto nell'ospedale Salesi di Ancona, dove era collegato ai macchinari salvavita. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi per la donazione.