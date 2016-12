Kid, il cane-sindaco che non vuole abbandonare Arquata del Tronto

Kid rimane fedele al suo incarico: difendere il territorio. Poco importa che il suo territorio sia grande quanto Arquata del Tronto e che si sia sbriciolato per il sisma del 24 agosto. Il cane del paese, Kid appunto, soprannominato "Il sindaco" non vuole andarsene, anche se la sua vita è cambiata. A far festa intorno a lui, irreprensibile nel suo ruolo di custode delle strade, non c'è più la sua comunità. E' triste, ma ci sono i volontari dell'Oipa che cercano di tirargli su il morale, accudendolo. E diffondono buone notizie via social.

Nonostante intorno a lui ci siano solo macerie e la sua Arquata sia diventata un paese-fantasma, Kid, un randagio che lì vive da sempre in pace e armonia con gli abitanti che si prendono cura di lui, non vuole andarsene. Nei giorni successivi al sisma in tanti avevano sollevato preoccupazioni per il suo stato di salute, sia fisico che psicologico.



Ma i volontari dell'Oipa che gli portano da mangiare assicurano tutti: "Sta bene, viene accudito sul posto da volontari e vigili del fuoco e, a differenza di quanto è circolato online, non si sta lasciando andare: beve, mangia con appetito e gira per il paese cercando di continuare a vivere la vita come l’ha sempre vissuta".



E nel messaggio via Facebook continuano: "In queste zone la maggior parte dei cani aveva una figura di riferimento che si prendeva cura di loro offrendo cibo, attenzioni e un uscio sul quale dormire, ma la loro era a tutti gli effetti una vita da cani di quartiere".



Concludendo con un appello per continuare a ricevere aiuti: "Per quanto riguarda il cibo per cani e gatti le scorte sono buone scarseggia invece il cibo per gli animali da cortile". Perché non c'è solo Kid che è rimasto nei paesi terremotati.