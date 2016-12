Fermo, maxi furti di calzature di lusso: 5 persone arrestate

Si chiama "Easy Shoes" l'operazione dei carabinieri di Fermo e Ascoli Piceno che ha portato a 5 arresti nelle Marche e in Puglia e numerose perquisizioni per un maxi traffico legato alla ricettazione di grossi quantitativi di calzature di lusso. I furti sono stati messi a segno nei mesi scorsi in aziende del Fermano e di Verona. Gli arrestati devono rispondere dell'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione.