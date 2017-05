Ancona, stato di fermo per il collaboratore del veterinario ucciso

E' in stato di fermo per omicidio il collaboratore del veterinario Olindo Pinciaroli, trovato morto domenica mattina nelle campagne di Osimo (Ancona), con varie coltellate sul corpo. Il pm Marco Pucilli ha interrogato il 23enne ascolano Valerio Andreucci per tutta la notte, disponendo poi il provvedimento di fermo. L'indagato è stato portato nel carcere di Montacuto; aveva sostenuto la tesi di un'aggressione per rapina da parte di 4 sconosciuti.