Ancona, picchiava bimbi della scuola materna: sospesa una maestra a Fabriano

Picchiava bimbi della materna, sospesa una maestra a Fabriano 1 di 4 Ansa Ansa Picchiava bimbi della materna, sospesa una maestra a Fabriano 2 di 4 Ansa Ansa Picchiava bimbi della materna, sospesa una maestra a Fabriano 3 di 4 Ansa Ansa Picchiava bimbi della materna, sospesa una maestra a Fabriano 4 di 4 Ansa Ansa Picchiava bimbi della materna, sospesa una maestra a Fabriano leggi dopo slideshow ingrandisci

I risvegli dei bimbi durante la notte - La prima persona a sospettare di maltrattamenti è stata la mamma di un alunno dell'istituto, la quale aveva notato un cambiamento nel comportamento del proprio bimbo: il piccolo faceva capricci per recarsi a scuola. Inoltre il bimbo, durante risvegli notturni, apostrofava il proprio peluche con espressioni del tipo: "Non lo fare più. Hai capito? Non te lo dico più. In castigo subito. Vai a riflettere seduto lì. E basta".



Gli insulti - E' stato allora che la polizia ha cominciato a sentire altri genitori, scoprendo che anche altri bambini si svegliavano urlando di notte. I piccoli hanno poi raccontato ai genitori che la maestra li vessava con parole come: "Imbecille"," perdente", "disgraziato", "topolino che fa la cacca".



L'angolo dei "cattivi" e le minacce - Le immagini catturate dalle telecamere nascosta hanno rivelato l'ignobile condotta della maestra. I bambini venivano costretti a sedersi, a forza di urla e spintoni, nel famigerato "angolo buio", un punto prestabilito della classe dove venivano confinati i "cattivi" mentre piangevano a dirotto. Non solo: i piccoli venivano anche minacciati di gravi ritorsioni nel caso in cui avessero raccontato ai genitori le offese e le botte ricevute ed erano accusati con disprezzo di "mammite".