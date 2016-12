Ancona, autobus di linea si schianta contro un muro: almeno 18 feriti

Grave incidente ad Ancona dove un autobus di linea si è schiantato contro un muro. L'incidente è stato provocato da un'auto che ha tagliato la strada al mezzo pubblico che, per evitare lo scontro, è finito contro il muro. Almeno 18 persone sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato in via XXIX Settembre, davanti alla sede della Banca d'Italia. In tilt il traffico nella zona.

Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. L'autobus trasportava una trentina di persone. "Per motivi di circolazione", riferiscono fonti della polizia municipale, l'autobus, condotto da S.R., 46 anni, ha perso il controllo e si è letteralmente schiantato contro il garage del Circolo ufficiali della Marina militare, accanto a un negozio di illuminazione led.



L'autobus potrebbe essersi trovato davanti un'auto che, per qualche motivo, ha intralciato la sua marcia, magari per svoltare a destra, invadendo la corsia del pullman. In ogni caso, nessuna auto si è fermata dopo l'incidente. Da considerare anche che, in quel momento, il fondo stradale era bagnato.



L'impatto con il muro ha mandato in frantumi il parabrezza, ma per fortuna la gran parte dei vetri è finita all'esterno e non all'interno del mezzo. Le indagini sono affidate alla polizia municipale.