Mantova, colletta su Internet per comprare un defibrillatore di quartiere

Una colletta su Internet per comprare un defibrillatore di quartiere. È "Rabin nel cuore", l’iniziativa lanciata dal comitato del rione Rabin, a Mantova. "In Italia, e quindi anche da noi, le problematiche cardiache sono in aumento per tanti motivi. Abbiamo un parco giochi, dove ci sono bambini, genitori e anziani. Se dovesse esserci la necessità, un’emergenza, che faremmo? Certo, si chiama il 118, ma in attesa dell’arrivo dei soccorsi? A volte pochi minuti sono determinanti", ha spiegato Marco Siviero, portavoce del comitato. La raccolta fondi è già iniziata. Obiettivo: raggiungere circa 1.700 euro per acquistare il defibrillatore a colonna. Lo riporta la Gazzetta di Mantova.