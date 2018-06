Maltempo, frana Val Susa: notte fuori casa per i 120 sfollati

Hanno trascorso la notte nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa gli sfollati di Bussoleno, in Valle di Susa, costretti a lasciare le proprie abitazioni dopo che giovedì pomeriggio una frana si è abbattuta sul paese coinvolgendo cinque case. Centoventi persone sono state evacuate e tre portate in ospedale per accertamenti. La situazione ora è stabile, ma l'allerta maltempo per le piogge prosegue.