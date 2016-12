Maltempo, forti temporali su tutto il Paese nel weekend: allerta della protezione civile

Allerta arancione sui bacini di Trebbia e Taro in Emilia-Romagna, sulle zone centro-meridionali tirreniche della Toscana e sulla Sicilia occidentale. Allerta gialla, invece, per le zone meridionali del Veneto, per la Liguria di levante, per le restanti zone dell'Emilia-Romagna, per tutte le regioni centrali, per le zone interne dell'Abruzzo, gran parte della Campania, la Calabria tirrenica, per Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.