Maltempo, Enel: indennizzi extra e risarcimenti in Abruzzo e Marche

A seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le Marche e l'Abruzzo nelle scorse settimane, l'Enel si impegna a corrispondere ai clienti, oltre agli indennizzi automatici previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ulteriori indennizzi per i danni subiti a seguito dell'interruzione di energia elettrica. Il modulo per la richiesta si potrà presentare presso gli sportelli di Pescara, Teramo, Ascoli Piceno e Chieti.