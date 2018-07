Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Nord Italia ha messo ko in particolare il Piemonte. Danni e allagamenti, infatti, sono stati registrati nel Torinese e nell'Astigiano. A Chivasso (Torino) le forti piogge hanno allagato il pronto soccorso che è rimasto chiuso per un paio d'ore. Nel centro di Asti l'acqua ha invaso case e negozi. Gravi perdite per l'agricoltura. Temperature in picchiata di 10 gradi.