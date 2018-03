Maltempo, centronord sott'acqua: a Milano monitorati Seveso e Lambro

In Lombardia potrebbero verificarsi esondazioni del reticolo idraulico minore per colpa delle forti piogge oppure anche per le carenze nelle reti di drenaggio urbano.



Tutto il centronord sott'acqua - L'emergenza maltempo riguarda in queste ore anche le altre regioni del centronord, dove le piogge stanno cadendo da ore con intensità e continueranno almeno fino a domenica. Fino ad allora è prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico in Toscana, dove è previsto un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla costa fino a tutta la regione dalla mattinata di domenica. Il codice giallo riguarderà i bacini compresi tra il Fine, Val di Cecina, e l'Ombrone grossetano. Codice giallo anche per vento nella zona appenninica della Romagna toscana. Allerta gialla anche in Emilia Romagna, Umbria e Lazio, come anche sui bacini occidentali di Abruzzo e Molise. Situazione a rischio anche nel Veneto, sul bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Bellunese.



Piogge e vento di burrasca al sud - Precipitazioni intense anche sulle aree tirreniche del Paese, specie quelle meridionali peninsulari, con venti di burrasca al sud. Dalla mattina di domenica i venti soffieranno forti su Sicilia, Calabria e Basilicata, in estensione alla Campania, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'avviso meteo prevede precipitazioni intense su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale.