Maltempo, allagamenti e fiumi in piena nel Reatino

Allagamenti e fiumi in piena nel Reatino dove da diverse ore piove incessantemente. I vigili del fuoco del comando di Rieti segnalano criticità a Casette, una delle frazioni del capoluogo, già colpita dal maltempo nel 2012, dove i fossi sono in piena e minacciano diverse abitazioni e gli animali nelle stalle. Frane e smottamenti sono stati segnalati nelle ultime ore anche ad Antrodoco e Borgo Velino. Allerta anche per il fiume Turano.