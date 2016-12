Madre Teresa, per la canonizzazione divieto di sorvolo su San Pietro

Una Roma blindata a terra e nei cieli. In occasione della santificazione di Madre Teresa di Calcutta, la Prefettura di Roma ha deciso, su sollecitazione della Questura, di creare una "bolla di sicurezza" intorno a San Pietro. Domenica, dalle 8 alle 19, non sarà possibile sorvolare il Vaticano e neppure una vasta area adiacente. Il rispetto del divieto verrà garantito dall'Aeronautica militare, che ha predisposto un sistema di rilevamento di velivoli non autorizzati definito "Slow Mover Interceptor".