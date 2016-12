3 settembre 2016 14:50 Madre Teresa di Calcutta, la santificazione è "social" Lʼevento ripreso per la prima volta in alta definizione, con una tecnologia che consente di zoomare sul volto di ogni singolo fedele

"Io c'ero". E' quanto vorrebbero dire i molti fedeli di Madre Teresa di Calcutta, invitati a Roma per la cerimonia di santificazione dell'Apostola "degli ultimi". Ma "Io c'ero" è anche qualcosa in più: una tecnologia che permette di riprendere, in dettaglio, il volto di ogni persona presente in Piazza San Pietro, grazie a un sistema di telecamere 4k ultrahd di nuova generazione.

Il sistema di nuova generazione, impiegato dalla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con Mc360photo, non è l'unica novità in fatto di tecnologie applicate alla ripresa di un evento religioso. La parola d'ordine è interattività: oltre alla consueta diretta su Tv2000 e Radio Vaticana, è stato predisposto lo streaming su Youtube e su tutte le piattaforme ufficiali del Centro Televisivo Vaticano.

Secondo il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, la santificazione di Madre Teresa di Calcutta ha portato alla rapida distribuzione di 100mila biglietti e all'accredito di 600 giornalisti da tutto il mondo. Numeri che già di per sé "dimostrano il carattere social dell'evento", che ha mobilitato 120 enti televisivi.