Yara, Bossetti rimane in carcere: "Sono innocente ma non so più cosa fare"

"Un uomo sull'orlo del baratro. Piangeva, si disperava. Confidava molto nell'accoglimento di questa nostra istanza". Lo ha riferito l'avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Giuseppe Bossetti, subito dopo l'incontro con il muratore di Mapello a cui ha comunicato la decisione dei giudici di Brescia sul l'istanza di scarcerazione presentata al tribunale del riesame dopo il no del Gip di Bergamo. Bossetti che, tra l'altro, ha ribadito la propria estraneità ai fatti: "Io sono innocente, sono innocente e non so più cosa fare per dimostrarlo".



Il tribunale di sorveglianza di Brescia ha infatti detto no. Massimo Giuseppe Bossetti resta in carcere. Nessun particolare è emerso sui motivi che hanno convinto un collegio di tre giudici del tribunale del Riesame a decidere di non accogliere l'istanza di scarcerazione presentata dai legali del muratore di Mapello. "Sappiamo che non si tratta di una impresa difficile, abbiamo perso una battaglia, ma continueremo a portare avanti le ragioni del nostro cliente che sappiamo innocente", hanno detto i legali Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti.