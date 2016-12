Verbania, scomparso da due settimane un universitario 19enne

Da oltre due settimane non si hanno più notizie di Paolo Rindi, 19enne varesino scomparso l'1 febbraio in Val Grande, in provincia di Verbania. La procura ha chiesto i filmati delle telecamere della stazione ferroviaria Cadorna di Milano, dove una persona dice di averlo visto una settimana fa. Gli inquirenti hanno inoltre chiesto l'accesso al flusso dei dati di Facebook: dopo la scomparsa è stato registrato un accesso al profilo del giovane.