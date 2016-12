Varese, torna a casa ubriaco e accoltella il figlio della compagna

11:05 - Un uomo di 59 anni, ubriaco, è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato il figlio della propria compagna in un appartamento a Ferno (Varese). L'uomo durante una lite familiare scaturita pare per futili motivi, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito al torace il giovane, un diciottenne di nazionalità nigeriana. Non sono note, al momento, le condizioni del ferito, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

L'immediato arrivo dei militari e del 118, chiamati dalla donna, ha permesso di soccorrere il ferito e di fermare l'aggressore. Sequestrata l'arma con cui è stato pugnalato il ragazzo. Per l'uomo, che ha precedenti per spaccio di droga, è scattato l'arresto in flagranza di reato e, su disposizione del Sostituto Procuratore di Busto Arsizio (Varese), Francesca Gentilini, si trova ora rinchiuso nella Casa Circondariale di Busto.