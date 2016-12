Varese, bimbo precipita dal secondo piano di una palazzina: è grave

Un bambino di sei anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina a Tradate (Varese). A chiamare i soccorsi è stata la nonna che lo aveva in custodia e che lo ha perso di vista per alcuni minuti mentre stava preparando la cena. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.