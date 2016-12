Tragedia familiare nel Milanese, marito uccide la moglie e poi si suicida

Forse la depressione dell'uomo, forse la paura di perdere il posto di lavoro alla Star di Agrate Brianza (da mesi in stato di crisi e con 30 nuovi esuberi previsti per il 2016), hanno innescato la furia del 45enne. A quanto ricostruito sulle prime dal medico legale, Giulio avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe aggredito Maria che, come testimoniano le ferite sulle braccia, avrebbe provato a difendersi e scappare.



Non c'è riuscita, altri fendenti l'hanno raggiunta al fianco, poco distante dalla porta di ingresso di casa. Poi l'uomo avrebbe puntato la lama verso di sé, colpendosi mortalmente al petto. La figlia maggiore, di ritorno da scuola, li ha trovati riversi a terra, in una pozza di sangue. Stordita dalla scena la ragazzina ha poi chiesto aiuto a una vicina di casa che, dopo aver aperto la porta dell'appartamento insieme a un'amica, ha telefonato immediatamente al 112.



La 14enne è stata accompagnata in stato di shock in ospedale mentre la sorellina è rimasta da una zia, dove era andata dopo la scuola. A quanto si apprende l'uomo soffriva di crisi depressive da tempo e non vi sarebbero stati precedenti episodi di violenza denunciati a suo carico.



"Una scena terribile, atroce", ha commentato una vicina di casa. Ed ora gli inquirenti dovranno ricostruire, attraverso le testimonianze di familiari ed amici, le ultime settimane di vita della coppia. Le salme sono state trasportate all'istituto di medicina legale di Milano.