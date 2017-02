Terrorismo, in Appello 5 anni e 4 mesi per sorella di Fatima Sergio

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione inflitta in primo grado e con rito abbreviato a Marianna Sergio, la sorella di Maria Giulia Fatima, la prima foreign figher italiana condannata in contumacia per terrorismo internazionale. In aula, Marianna ha detto che la sorella potrebbe essere morta in Siria, dove era andata a combattere per l'Isis.