Strage di Brescia, Tramonte arrestato dai carabinieri in Portogallo

Maurizio Tramonte

La Polizia portoghese, su segnalazione del Ros, ha arrestato a Fatima Maurizio Tramonte condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia. All'altro condannato, Carlo Maria Maggi, gravemente malato, il provvedimento è stato notificato dai carabinieri nella sua abitazione a Venezia.