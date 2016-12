Rintracciata vincitrice Win for Life Era in vacanza da due mesi

Alla fine, grazie anche al risalto dato alla vicenda sulla stampa, è riuscita a ritirare la sua vincita in extremis. La vincitrice del Win for Life che, a pochi giorni dalla scadenza, ancora non si era presentata per riscuotere il premio (100mila euro subito e poi 4mila al mese per vent'anni) è una giovane impiegata di Lissone, in Brianza. Che pensava di avere tre mesi, e non due, per incassare. E che da due mesi era in vacanza per festeggiare.