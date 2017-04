Pirata della strada investe e uccide 45enne nel Pavese

Un uomo di 45 anni, Massimo Ardizzone, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata, forse una monovolume, a Rosasco, nel Pavese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 in via Robbio. L'uomo camminava sul ciglio della strada quando è stato investito dalla vettura, che poi ha proseguito in direzione del Comune di Robbio.