Pavia, rave party in riva al Ticino: 21enne muore annegato

Un ragazzo di 21 anni è morto tra le acque del Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia. Il giovane stava partecipando a un rave party in zona Ronchi. Sul caso indaga la polizia. Non è ancora chiaro se il 21enne si sia lanciato volontariamente nel Ticino o se sia precipitato cadendo. La festa è stata interrotta.