Oltre 30 intossicati in due incendi nel Milanese

Nella notte un incendio, partito dalle centraline dell'elettricità, ha causato l'intossicazione lieve di 19 persone in uno stabile di Baranzate di Bollate, nel Milanese. Per domare le fiamme sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. A Cassina de Pecchi, sempre nel Milanese, un altro incendio ha causato l'intossicazione di 17 persone. Sono state tutte portate in ospedale, nessuna è grave.