Morte di Dj Fabo, pm chiedono il processo per Marco Cappato

I pm di Milano Tiziana Siciliano e Sara Arduini hanno inoltrato all'ufficio gip, come ordinato nei giorni scorsi dal giudice Luigi Gargiulo che ha disposto l'imputazione coatta, la richiesta di rinvio a giudizio per aiuto al suicidio per Marco Cappato. L'esponente dei radicali a febbraio accompagnò a morire volontariamente in una clinica vicino a Zurigo Fabiano Antoniani, 40 anni, tetraplegico, noto come Dj Fabo.