Monza, violentata per anni e sequestrata per punizione dal fidanzato

Un 24enne albanese, residente in provincia di Monza, è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della fidanzata. Come denunciato dalla ragazza, una studentessa italiana 21enne, le violenze sarebbero avvenute tra il settembre 2012 e la fine del 2013. In un'occasione il giovane l'avrebbe sequestrata e, per punizione dopo una lite, l'avrebbe rinchiusa per giorni in cantina.