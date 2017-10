La ricostruzione - L'incidente avvenne all'alba di una domenica mattina in viale Monza, che collega piazzale Loreto con Sesto San Giovanni. Nel video ripreso da una delle telecamere di sicurezza della zona e acquisito tra gli atti di indagine si vede l'auto di Della Torre, un'Audi Q7 intestata alla moglie, lanciata a velocità folle, mentre imbocca l'incrocio con via dei Popoli Uniti quando il semaforo era diventato rosso già da una decina di secondi. L'impatto con la Nissan Qashquai di Chiericati fu violentissimo.



Velocità folle e nessun soccorso - Al momento dello scontro, secondo la perizia cinematica disposta in fase di indagini, il suv viaggiava tra i 115 e i 125 chilometri all'ora. Della Torre, pregiudicato, a cui è stata riconosciuta la recidiva, non prestò nessun tipo di soccorso al Chiericati, rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo. Anzi, l'uomo si diede alla fuga, preoccupandosi di tornare sui propri passi soltanto per prendere il cellulare che aveva dimenticato in auto. "Ho avuto un colpo di sonno e non ho visto il semaforo rosso", si è sempre giustificato. Chiericati morì qualche ora dopo in ospedale: i suoi familiari si sono costituiti parte civile e riceveranno da Della Torre, secondo quanto ha stabilito il giudice, una provvisionale da 100mila euro, in attesa che un magistrato civile quantifichi l'esatta entità del risarcimento economico. Il legale dell'imputato ha invece chiesto la concessione della detenzione domiciliare sulla base di altri casi analoghi. Su questa istanza il gup si è riservato di decidere.