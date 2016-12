17 maggio 2016 12:07 Milano, sgominata banda di writer dedita allo spaccio di droga: 9 indagati Il gruppo di giovani - dʼetà compresa tra i 20 e i 30 anni - coltivava e vendeva marijuana e hashish per mantenersi

Nascondevano 12 chili di droga - hashish e marijuana - in casa alcuni dei 9 writer indagati dalla polizia locale di Milano. Sotto osservazione da più di due anni dal Nucleo Anti-graffiti per ripetuti atti vandalici, hanno tutti tra i 20 e i 30 anni, e due di loro sono anche stati arrestati per droga. Farebbero tutti parte della crew "Wca", acronimo di "We Can All" (in italiano "Noi possiamo tutto"), una delle più famose d'Europa nell'ambiente dei graffitari.



Lo stupefacente era in parte già pronto per essere consumato o venduto in panetti, e in parte ancora in fase di coltivazione: sono state infatti sequestrate anche serre artigianali con 27 piantine. Probabilmente i giovani avevano deciso di spacciare droga per mantenersi: per vivere, infatti, non bastava il ricavato dalla vendita di filmati che immortalavano le loro gesta, come l'assalto di treni.