Milano,sgominata banda delle banche

I carabinieri di Milano hanno sgominato una banda di rapinatori che tra maggio e giugno 2015 hanno colpito diversi istituti di credito per un bottino complessivo di 200mila euro. Gli investigatori hanno eseguito a Napoli e Torre del Greco quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Milano. I rapinatori in trasferta non si preoccupavano di nascondere il loro accento campano. Ed è stato un elemento importante per risolvere il caso.