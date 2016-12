Milano, rientra l'esondazione del Seveso

10:07 - Sta tornando lentamente alla normalità la situazione a Milano dove ha smesso di piovere. Nella notte è rientrata l'esondazione del Seveso e le squadre di Vigili del Fuoco, Polizia locale e Protezione civile hanno lavorato senza sosta per riaprire le circa 30 vie della città chiuse per la pioggia. Grazie all'utilizzo delle idrovore, l'acqua è stata aspirata da strade e sottopassi e i tecnici di MM, Amsa e A2A hanno lavorato per ripristinare tutti i servizi.